Pavimentação comunitária chega a 128 trechos da cidade

O Programa de Pavimentação Comunitária de Vias Urbanas (PPC), lançado em agosto de 2017, completou dois anos com bons resultados. Para marcar a data, um ato simbólico marcou a inauguração de trechos recentemente pavimentados na avenida Aury Stürmer, no bairro Moinhos D'Água. A avenida teve três trechos já pavimentados - do total de 128 trechos ao longo destes dois anos por meio do programa - e um está em obras.

No primeiro ano do programa, foram feitos 57 trechos, totalizando 82.329 metros quadrados de pavimentação. No segundo ano, foram concluídos outros 71 trechos, totalizando 85.971 metros quadrados de pavimento. "O sucesso deste programa demonstra o engajamento da nossa comunidade. Somente com a parceria entre poder público e comunidades foi possível chegar a estes números grandiosos. Registramos aqui o nosso agradecimento aos munícipes que se uniram e tornaram possíveis estas melhorias em tantos bairros e tantas ruas", disse o prefeito, Marcelo Caumo.

Conforme o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Seosp), Fabiano Bergmann, as pavimentações em 24 meses do PPC somam mais de 16,8 quilômetros de extensão. Somente em 2019, foram pavimentadas 43 trechos de ruas. O investimento do município nas obras já concluídas é estimado em R$ 8 milhões nestes dois anos.

Por meio do programa, o cidadão é beneficiado porque consegue agilizar a pavimentação de sua rua mediante o desembolso de sua parte na parceria. Em uma pavimentação tradicional, sem a lei atual, o município arcaria com todo o custo inicial da obra, mas depois cobraria do proprietário parte do investimento em razão da lei de contribuição de melhoria (valorização do terreno em razão da pavimentação). E, com a redução do custo imediato para o município, é possível investir em um número maior de pavimentações.