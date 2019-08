Por conta da fiação elétrica, 205 árvores serão cortadas

A secretaria municipal do Meio Ambiente e a Rio Grande Energia (RGE) darão continuidade, em conjunto, ao programa Arborização Mais Segura, efetuando o plantio de mudas de árvores em áreas pontuais da cidade, eliminando o risco à rede de energia elétrica. A ação conjunta está percorrendo caminho inverso: primeiro plantando novas árvores para depois iniciar a substituição, principalmente do ligustro, optando pelo plantio de espécies nativas da região.

O secretário Francisco da Silva Medeiros destaca que laudo técnico da secretaria apontou a necessidade de substituição de 205 árvores na área urbana de Santo Ângelo, com a compensação ambiental de 600 mudas plantadas. "São árvores condenadas tecnicamente, que oferecem risco de queda sobre pessoas e residências e à rede de energia elétrica", declarou.

O programa foi lançado em junho deste ano. O gerente de Relações Institucionais da RGE, Rafael Lugoch, destacou na reunião que a prefeitura e a empresa de energia estão fazendo o que precisa ser feito para garantir o bem estar e a segurança ao cidadão, além de que a medida representa austeridade e economicidade para as partes.

Já o prefeito Jacques Barbosa defendeu que não se trata de uma derrubada de árvores, mas apenas um remanejo. "Não é uma ação indiscriminada de derrubada de árvores. E sim, o resultado de uma avaliação técnica para a substituição das árvores diagnosticadas com problemas fitossanitários e que oferecem risco à rede de energia elétrica e ao cidadão, seus bens e patrimônio. Tanto que já estamos plantando novas espécies desde junho, para depois iniciar a substituição, inclusive com o aval do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente", afirmou.