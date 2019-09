CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 30/08/2019. Alterada em 03/09 às 03h00min Arrecadação com IPTU e taxa de lixo supera R$ 141 mi

Os valores arrecadados com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a taxa de coleta de lixo do ano de 2019 somam R$ 141.137.921,50. Já foram arrecadados cerca de 1,5% a mais do que em 2018, quando o valor foi de R$ 139.070.272,18. Do total arrecadado, R$ 105.334.617,29 foram pagos em cota única, com vencimento ainda em janeiro de 2019 e descontos que totalizam R$ 18.283.089,98.

Para quem optou pelo pagamento em seis vezes, a última parcela venceu no dia 10/07. São 38.912 imóveis ainda possuem valores em aberto, com valores aproximados de R$ 28 milhões. O pagamento das parcelas vencidas pode ser realizado até 27/12, com multa e juros. "O pagamento do IPTU é de suma importância para a manutenção dos serviços prestados pela prefeitura. Diferentemente de outros tributos que são pagos e apenas um pequeno percentual retorna para o município, todo o valor do IPTU é reinvestido na cidade. Esses valores são destinados principalmente para educação e saúde, por isso, são absolutamente fundamentais para o atendimento à população", explica Micael Meurer, diretor de Arrecadação e Cobrança da Secretaria da Fazenda.

A secretaria da Fazenda realizou mais de 16 mil atendimentos presenciais relativos a IPTU, incluindo a emissão de segunda via e atendimentos prioritários. O pagamento do imposto e da taxa de coleta pode ser realizado online, com emissão dos boletos diretamente pelo site da prefeitura, facilitando o acesso aos carnês, já que quem opta pelo atendimento online não precisa aguardar o envio dos boletos pelos Correios. A medida também diminuiu as filas e o tempo de espera para atendimento presencial.