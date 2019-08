Passeio ciclístico ocorre nesta sábado

Neste sábado acontece o 26º Passeio Ciclístico de Vale do Sol. As inscrições para concorrer aos prêmios iniciam às 13h, com concentração em frente à prefeitura. A inscrição, no valor de R$ 2,00 por pessoa. A largada do passeio vai ocorrer por volta das 13h30, com percurso de sete quilômetros. Após a pedalada, serão realizados os sorteios de cinco bicicletas e mais de 100 brindes em frente ao Centro Administrativo. Também haverá premiação para os ciclistas mais idoso, mais jovem (0 a 3 anos e acima de 3 anos), bicicleta mais enfeitada e família com mais participantes. Segundo a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Deisi Blasi, são esperadas cerca de 400 pessoas e a atividade tem o intuito de promover a prática de atividade física, bem como, um momento de lazer e integração. "É um evento para todas as idades. Venha participar e se divertir", convida a secretária.