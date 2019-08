Produção de pinus é tema de encontro técnico

O encontro técnico sobre controle e monitoramento da vespa-da-madeira chega à região do Litoral nesta quinta-feira. A iniciativa é da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor). O evento com entrada franca mediante inscrição é destinado a produtores florestais, técnicos e consultores de empresas, engenheiros agrônomos e florestais, biólogos e demais profissionais que atuam na área florestal, estudantes, professores, pesquisadores e autoridades locais. O objetivo da programação é trazer para o debate a situação atual da produção de pinus na região. Para atualizar e treinar a execução dos métodos de monitoramento e controle da praga, o encontro terá palestra técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com a pesquisadora Susete Penteado sobre vespa-da-madeira, tendo também, ao final da programação, uma demonstração prática do preparo do inóculo, instalação de árvores-armadilha, aplicação do nematoide e avaliação do parasitismo.