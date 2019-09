Prefeitura recebe da Tramontina projeto para alterar acesso ao município pela BR-470

O prefeito Evandro Zibetti receberam da Tramontina Eletric um projeto de engenharia que reestrutura o acesso ao município pela BR-470. O diferencial é a utilização da parte inferior da ponte existente, para os veículos que se deslocam sentido Desvio Machado a Carlos Barbosa, onde os motoristas não precisarão mais cruzar a rodovia BR-470 para acessar o município, passando assim a ter fluxo de automóveis mais eficiente e, principalmente, melhorando a segurança do trânsito.

Nos próximos dias, o projeto de lei, que autoriza o município a receber em doação a área será encaminhado para a Câmara de Vereadores para análise. Se aprovada, a prefeitura deve se reunir novamente com a empresa para avaliar quando as obras devem iniciar.

A ideia é iniciar as obras o quanto antes e tentar minimizar os efeitos no trânsito. A rodovia é a principal ligação entre a Capital e Vale do Sinos com o Vale dos Vinhedos