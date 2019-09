Expofaz retorna após oito anos e quer fomentar a economia local

Após um período de oito anos a Expofaz está voltando em sua terceira edição. Na semana passada, foi realizada o lançamento da quarta edição. O evento contou com a presença de lideranças municipais, empresários e expositores. Na oportunidade a comissão organizadora apresentou o projeto da feira e seus atrativos, bem como as soberanas do evento, que serão . O evento irá ocorrer entre os dias 18 e 20 de outubro.

A feira reunirá também expositores do comércio, indústria, artesanato e gastronomia, além de contar com apresentações artísticas e culturais para divertir e encantar os visitantes. Segundo a comissão organizadora o intuito é valorizar o comércio local e fomentar a economia, nesta edição, estão sendo disponibilizados cerca de 80 espaços, entre internos e externos. Segundo o prefeito José Luiz Cenci, a Expofaz é uma feira planejada com dedicação que visa destacar as potencialidades do município, especialmente no que diz respeito à agropecuária diversificada.

O presidente do evento, Edmilson Mallmann falou da importância da retomada para a cidade. "A Expofaz coloca o município na vitrine para que todo o Rio Grande do Sul conheça nosso potencial. Temos muito a oferecer em nossa cidade". Mais de 50% dos estandes do pavilhão de compras já foram comercializados para as empresas locais. Estão confirmadas empresas que oferecem colchões, confecções, imóveis, fotografias, calçados, acessórios, entre outros itens.

A Expofaz 2019 vai acontecer na avenida Rio Grande do Sul, no Centro da cidade oferecendo aos visitantes praça de alimentação com comidas típicas, lanches e bebidas. Outro atrativo é uma minifazenda que está sendo construída nos fundos do ginásio de esportes em parceira com Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). No local será possível obter conhecimentos técnicos sobre temas variados, como, hortas domésticas, piscicultura, bovinocultura leiteira, energia solar, irrigação, armazenagem de grãos, meliponicultura, entre outras.

A exposição conta com um ambiente especialmente dedicado à agroindústria familiar. A feira disponibilizará 20 espaços para os produtores. Os produtos dos empreendimentos conservam a identidade regional e zelam pela qualidade. Os estandes serão subsidiados pela secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com prioridade para expositores de Fazenda Vilanova. Os produtores oriundos dos demais municípios serão selecionados conforme ordem de inscrição e variedade de produtos entre os participantes.