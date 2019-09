Estado e município firmam convênio para cessão de máquinas

O governo do Estado firmou convênio com a prefeitura de Santa Margarida do Sul para o empréstimo de escavadeira hidráulica visando a recuperação e a conservação de 135 quilômetros de estradas no interior do município. O documento foi assinado pelo secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, e pelo prefeito Luiz Felipe Brenner Machado, em reunião realizada nesta semana, em Porto Alegre. A iniciativa beneficiará cerca 200 famílias do município.

A prefeitura de Santa Margarida do Sul decretou situação de emergência devido a ocorrência de chuvas nos primeiros meses do ano. A emergencialidade foi homologada pelo governo estadual e reconhecida pela União. "Trabalhamos pela qualificação dos serviços públicos, auxiliando o máximo de municípios possíveis", resumiu Stédile, lembrando que o governo do Estado destinou horas-máquina às cidades mais afetadas pelo temporal na Fronteira Oeste e Campanha. "As cidades mais necessitadas estão no radar do governo do Estado em todas as regiões", completou.

Segundo o prefeito, os trabalhos serão realizados, em um primeiro momento, nas localidades Alto das Canas, Barro Vermelho, Bolso, Lajeado, Mangueirão e Serrinha. Ele salientou, ainda, que as estradas em condições adequadas são fundamentais para o escoamento da produção e para o trânsito seguro, sobretudo em relação ao transporte escolar para os jovens. "Estamos realmente agradecidos pelo trabalho do Governo do Estado. Nosso município conta com mais de 500 quilômetros de estradas rurais", disse.