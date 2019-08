Pais poderão acompanhar ações feitas nas escolas

Com o objetivo de ampliar a divulgação das atividades desenvolvidas pelas escolas, valorizar os trabalhos dos alunos e facilitar o acesso dos familiares aos conteúdos realizados em sala de aula, o governo municipal lançou o Blog da Educação. Através do site oficial da prefeitura, o espaço de comunicação e interação com a comunidade escolar oportuniza que os pais acompanhem as ações feitas pelos filhos de maneira online.

O blog pode ser acessado por meio do endereço www.santaclaradosul.rs.gov.br/blog-da-educacao. A plataforma será abastecida pelas professoras e reunirá textos, fotos e vídeos de atividades produzidas pelos estudantes, desde a educação infantil até o ensino fundamental. O espaço ainda contará com a possibilidade de interação dos internautas, que poderão compartilhar os conteúdos. "Temos vários projetos interessantes que desenvolvemos diariamente nos educandários do município. E é extremamente importante que os familiares possam acompanhar esses conteúdos de uma forma prática e constante", destaca o secretário municipal de Educação, Mauro Heinen.

De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, o blog é mais uma plataforma criada pelo município para ampliar o relacionamento com a comunidade, para que tenha acesso mais prático e simples a informações de seu interesse. Antes disso, a administração municipal já havia lançada o novo site, mais dinâmico, transparente e interativo. "Queremos melhorar cada vez mais a comunicação com o povo, garantindo transparência e uma participação ativa dos cidadãos nas decisões de governo", salienta.