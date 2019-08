Iniciativa quer fomentar o comércio e o turismo na cidade

Os empreendimentos que compõem a Rota de Compras, iniciativa criada para fomentar o comércio em Garibaldi, estiveram reunidos com o intuito de alinhar as ações com o calendário de eventos do município e se integrar com as demais rotas, fortalecendo assim todo o trade turístico. Na oportunidade, também foi debatido sobre a inserção do grupo na definição de estratégias para atrair turistas aos empreendimentos locais, que embora já tenham dado alguns resultados, ainda se faz necessário potencializar e atrair este público.

Neste sentido, também será feita uma aproximação com agências receptivas e emissivas da região, para divulgação e inclusão da Rota de Compras e empreendimentos na programação destas agências. O secretário de Turismo e Cultura, Paulo Salvi, cumprimentou os participantes pelos eventos realizados, promovendo o município, e também reafirmou a importância dos empreendimentos e da Rota de Compras, que além do atendimento diferenciado, da diversidade de produtos e preços de acordo com a realidade do mercado, estão atentos às novidades, proporcionando experiências e surpresas para encantar os clientes. "Estamos trabalhando firme no fortalecimento do destino, para que os visitantes permaneçam mais na cidade e os empreendimentos precisam estar preparados para esta realidade.

Outra ação que está sendo desenvolvida é a destinação de um espaço para que os veículos de transporte de passageiros consigam parar e os turistas possam circular pelo Centro Histórico, prestigiando os estabelecimentos comerciais, gastronômicos e culturais do município. A rota é composta por 13 lojas da cidade de diversos segmentos.