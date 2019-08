Audiência pública trata de prioridades para a próxima LDO

A secretaria da Fazenda de Gramado realizará, no auditório da prefeitura, uma audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao ano de 2020 nesta quinta-feira, às 14h. Podem participar todos os cidadãos gramadenses interessados, as entidades da sociedade civil e as demais organizações interessadas. Para o secretário da Fazenda, Paulo Rogério de Oliveira, a audiência é o exercício da cidadania, é o estado democrático de direito se mostrando atuante, permitindo a participação da população Ainda, segundo o secretário, a LDO faz parte do sistema de finanças públicas que abrange a criação de três leis, e é o elo entre o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPA), criado para prever a arrecadação e os gastos do Executivo durante os quatro anos de gestão, e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que detalha quanto e como serão gastas as verbas no período de um ano.