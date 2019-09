Ações marcam Semana da Pessoa com Deficiência na cidade

Uma ação foi realizada semana passada, no Centro Especializado em Reabilitação (CER) Física, Auditiva e Visual Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria, em Osório. A iniciativa foi alusiva à Semana Nacional da Pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorreu de 21 a 28 de agosto. O prefeito Eduardo Abrahão disse, em sua fala, sobre o feedback que recebeu de familiar de uma paciente atendida no CER. "Em um primeiro momento, fiquei surpreso com a abordagem da cidadã e, após, feliz com a alegria dela em relação ao atendimento realizado com eficácia aqui numa das maiores e melhores estruturas de saúde do Litoral Norte do RS. Agradeço e parabenizo a todos os profissionais pelo empenho e dedicação em oferecer o melhor para quem busca melhorias para sua saúde. Observo, com felicidade, um trabalho desenvolvido de forma muito positiva, é uma imagem muito bonita de atendimento, exatamente aquilo que as pessoas esperam do Poder Executivo", relatou.