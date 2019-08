Fórum irá abordar cidades inteligentes com autoridades

Pela segunda vez, Bagé será sede do Fórum Binacional de Cidades Digitais do Rio Grande do Sul, encontro organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a prefeitura de Bagé. O evento visa trazer inovações aos municípios do Estado. Será no dia 26 de setembro, na Universidade da Região da Campanha (Urcamp). Direcionado principalmente para prefeitos, gestores públicos e vereadores, o Fórum tem o objetivo de promover a troca de experiências. O prefeito Divaldo Lara, por sua vez, salienta que Bagé, ao realizar a segunda edição do fórum consolida posição de vanguarda no que concerne à discussão de temas ligados a cidades inteligentes. Entre as inovações em andamento no município da fronteira está o projeto Praças Conectadas, que cobre as seis principais praças do município com sinal de wi-fi livre, o programa de controle patrimonial em QrCode e o sistema de espaços compartilhados e colaborativos no formato de Coworking. A primeira edição, no ano passado, reuniu representantes de 30 municípios.