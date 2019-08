Seminário debate vivências da população de rua

Por meio do projeto social "Da Rua Para'Noia", a Universidade Feevale promove, nesta quarta-feira, o evento Olha pra Rua: II seminário população em situação de rua. Neste ano, o seminário debaterá as vivências da população em situação de rua da cidade na interface com a segurança pública e contará com duas mesas: Vivências e possibilidades da população em situação de rua e Segurança pública. A atividade se iniciará às 13h, no auditório do prédio Azul, localizado na ERS-239, em Novo Hamburgo. De acordo com a coordenadora do projeto, Carmem Regina Giongo, a primeira edição do seminário superou as expectativas, com lotação do espaço. "Neste ano, estamos mais amadurecidos e, como no ano anterior, estamos esperando um grande público e ansiosos pelo debate", destaca. Além das mesas, o evento contará com uma exposição de trabalhos feitos pelos beneficiados do projeto e apresentações artísticas desenvolvidas pela população em situação de rua.