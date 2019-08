Prefeitura dará verba para evento regional de flores

O município de Feliz firmou um contrato com a Associação dos Orquidófilos, que está recebendo o montante de R$ 3 mil, para realizar o 22º Exposição Regional de Orquídeas de Feliz, que ocorrerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Pavilhão da Comunidade Católica. Com esse patrocínio, a entidade, através do evento, assumiu a responsabilidade de, por exemplo, divulgar o nome de Feliz, já que atrairá um grande público, tendo em vista que participarão cerca de 90 expositores, vindos de vários municípios do Estado, bem como grande número de visitantes, uma vez que a orquídea é uma flor bastante apreciada e de grande interesse do público.

A 22º Exposição Regional de Orquídeas de Feliz está prevista no calendário municipal de evento de 2019, e vem ocorrendo anualmente. Sempre com entrada gratuita. Além da exposição de espécies, orientações básicas em relação ao manejo das plantas para as pessoas, vendas de substratos, adubos, exposição e venda de artesanato realizado pelo grupo de artesãos de Feliz, os visitantes podem comprar espécies de orquídeas.

Conforme afirmam Suzana, o recurso repassado para a Associação dos Orquidófilos de Feliz, viabiliza a realização do evento. "Esse auxílio é de extrema importância para nós. Sem ele, não conseguiríamos viabilizar esse evento tão bonito, pois somos uma associação sem fins lucrativos", ressalta. "São cerca de 90 expositores, vindos de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Vale Real, Alto Feliz, Gramado, Caxias do Sul, Farroupilha, Dois Irmãos, dentre tantos mais, que trarão suas espécies. Só do município de Feliz são 18", acrescenta.