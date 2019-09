Mutirão de cirurgias de mama contempla 21 mulheres

No fim de semana, a secretaria de Saúde de São Leopoldo realizou a segunda etapa do mutirão de cirurgias de câncer de mama no Hospital Centenário, zerando, assim, a demanda reprimida de cirurgias de mastologia até o mês de julho. Nos dois dias, foram realizadas 21 cirurgias e 70 consultas com mastologista."Quando a gente fala em câncer tudo é urgente" comenta Adriana Freitas Moreira, diretora de Regulação da secretaria. Como o câncer de mama atinge mulheres de todas as idades, Adriana diz que este era o serviço com mais demanda em espera no Hospital Centenário. As primeiras cirurgias aconteceram em julho. O investimento foi de R$ 83 mil, atendendo 40 procedimentos de mama e 100 consultas com mastologista. O secretário da Saúde, Ricardo Charão, disse que as cirurgias não estavam previstas para este ano. "Os mutirões nunca são programados. Este foi um recurso excedente e percebemos a necessidade da mastologia", destaca Charão.