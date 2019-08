Município contará com Acampamento Farroupilha pela primeira vez

A iniciativa envolvendo diversas entidades e com apoio da prefeitura irá viabilizar que o município de Severiano de Almeida tenha sua primeira edição do Acampamento Farroupilha. Diversos eventos serão realizados entre os dias 7 e 20 de setembro. A programação oficial foi divulgada esta semana pela organização. Também teve início nesta semana, a montagem dos três galpões que receberão visitantes na Praça 12 de Abril, durante as festividades. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o CTG Chaleira Preta e o Sicredi terão galpões junto a Praça. No local, será desenvolvida grande parte da programação da Semana Farroupilha, como atividades artísticas e culturais com estudantes das escolas do município. Os festejos começam no dia 7 de setembro, com o Rally de Regularidade que comemora os 55 anos de emancipação de Severiano de Almeida. A abertura oficial será no domingo, dia 8 de setembro com missa crioula e almoço festivo.