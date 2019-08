Executivo fará investimento de R$ 423 mil em reformas

O prefeito Jacques Barbosa autorizou, nesta semana, o início de mais duas importantes obras pleiteadas há um longo tempo pela comunidade. A modernização e reforma do Complexo Esportivo Municipal Assis Ramos Escobar, orçada em R$ 216.464,57. Os recursos serão investidos na reconstrução das quadras de concreto e instalação de iluminação em led, cercamento dos espaços, pintura e reforma dos banheiros.

Já a reforma, ampliação e modernização do Centro Municipal de Cultura Santo Ângelo Custódio, que terá espaço para a instalação da sede própria da Academia Santo-Angelense de Letras (ASLE) serão tocadas nos próximos meses. Na academia, serão investidos R$ 207.488,25 "É uma obra importante para o desenvolvimento da cultura de Santo Ângelo", assinalou o secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, Vando Ribeiro de Souza O local será utilizado para as reuniões da entidade, para a realização de oficinas literárias com a rede de ensino de Santo Ângelo.

Em seu pronunciamento, o prefeito Jacques lembrou que os recursos para as estas obras foram articuladas em suas investidas em Brasília na companhia de lideranças políticas da cidade logo no início do mandato. "É um trabalho que, independentemente de siglas partidárias, quem ganha é o município, com investimentos nas áreas cultural e esportiva que beneficiam toda a população". Jacques informou sobre as várias ações que o governo municipal mantém em andamento, em setores como mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento básico, e que em breve estará anunciando mais investimentos em obras de asfaltamento, drenagem pluvial, iluminação pública e de modernização de espaços públicos.