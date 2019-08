Pomares orgânicos são entregues aos agricultores locais

Com o objetivo de promover a segurança e a soberania alimentar das famílias do meio rural e a promoção da saúde familiar, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS), através de um convênio com a Cooperativa Sicredi, entregou 40 pomares orgânicos para famílias de agricultores do município de Restinga Seca. Por meio da implantação dos pomares domésticos e das práticas agroecológicas, espera-se a produção de alimentos mais saudáveis e nutritivos, diversificando a alimentação das famílias, e proporcionando o aumento da renda familiar.

A ação também tem o objetivo de transformar as 40 unidades de produção familiar beneficiadas em unidades de referência em agroecologia e segurança alimentar, beneficiando assim outras famílias do meio rural e consumidores do meio urbano. As frutíferas foram selecionadas para suprir as necessidades alimentares ao longo do ano. Com isso, a família poderá desfrutar destes alimentos em todas as estações, enriquecendo a dieta, sem a necessidade de adquirir nos mercados. Também é objetivo do projeto despertar a consciência para as práticas agroecológicas de produção, produzindo alimentos livres agrotóxicos.

Na fase inicial foi elaborado o projeto levando em consideração a necessidade de diversificação das propriedades. Em seguida foram selecionadas as famílias a partir da observação dos critérios pré-estabelecidos Além da contribuição no processo de seleção dos beneficiários, o escritório da Emater-RS de Restinga Seca realizará todo o acompanhamento técnico e social necessário para a implantação e manutenção dos pomares, contemplando as ações fundamentais para o sucesso operacional do projeto, como a escolha do local, preparo do solo, plantio das mudas, adubação e manejo orgânico.