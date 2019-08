Pesquisa realizada por universidade apresenta dados sobre desempregados

O Brasil tem registrado altos ndices de desemprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), no trimestre encerrado em janeiro deste ano, o desemprego atingiu 12,7 milhes de pessoas. Com o intuito de identificar as representaes sociais construdas e vivenciadas entre sujeitos desempregados em nosso entorno, a Universidade Feevale realiza um projeto de pesquisa para anlise do percurso do desemprego de um grupo de trabalhadores da regio do Vale do Sinos.

Sob coordenao da professora Sueli Cabral, a pesquisa, que entrevistou 231 pessoas de ambos os sexos (sendo 46% homens e 54% mulheres), foi dividida em trs etapas: a primeira, intitulada "Desemprego: um estudo na regio do Vale do Sinos/RS", buscou identificar e construir um perfil dos desempregados da regio; a segunda, "As representaes sociais", realizar entrevistas narrativas com grupos de pessoas desempregadas; e, na terceira, "Percurso do desemprego no Vale dos Sinos", ser desenvolvido um documentrio, que servir como instrumento de interveno social, com o intuito de atribuir visibilidade e contribuir com o debate pblico.

Os participantes do projeto j identificaram que o tempo mdio de busca por trabalho de 11 meses e que 46,2% dos homens e 49,6% das mulheres tm preferncia por procurar empregos por meio de redes sociais, ou seja, 48,05% do total dos entrevistados. Alm disso, 56,8% dos entrevistados contou que a qualidade de vida ficou ruim com o desemprego e que a maioria dos entrevistados est entre os 17 e 29 anos. De acordo com a Organizao Internacional do Trabalho (OIT), o ndice brasileiro de desemprego duas vezes superior mdia mundial, de cerca de 5% em 2019.

Sueli explica que tais dados refletem os obstculos dos entrevistados se reinserirem no mercado de trabalho e que eles no se restringem a aspectos econmicos. "Os dados apontam que, de fato, o desemprego afeta vida humana, inclusive sua sade (fsica e mental), e, portanto, sua qualidade de vida", diz. A pesquisa est na segunda etapa de estudos.