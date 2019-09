Com suspensão de programa estadual, prefeitura assume compra de sementes de milho para os agricultores

A prefeitura de São Borja fez a entrega de sementes de milho para produtores do município ligados à agricultura familiar. A distribuição foi gratuita e ocorreu pela primeira vez em São Borja, segundo a secretaria municipal da Agricultura. O objetivo é estimular a agricultura, fornecendo alimento aos animais e renda ao produtor.

No total, 63 famílias foram diretamente beneficiadas com a doação. Cada produtor recebeu um saco de 20 quilos de sementes. Cada saco tem 60 mil sementes de milho híbrido. O volume é suficiente para o cultivo de um hectare de lavoura. A previsão é que, de imediato, os produtores realizem a operação de semeadura, aproveitando a umidade no solo com o retorno da chuva à região

O secretário municipal da Agricultura, Fábio Fronza, explicou que foi suspenso temporariamente o programa Troca Troca de Sementes em parceria com o governo do Estado. Por esta razão, a administração municipal investiu quase R$ 20 mil reais quase na compra das sementes para o repasse gratuito aos produtores familiares. "Estamos, porém, retomando nossa parceria com o Estado e o Troca-Troca estará de volta a partir da safrinha de milho, em janeiro de 2020, e depois para as safras de milho e sorgo forrageiro", segundo ressaltou o secretário.

O prefeito Eduardo Bonotto fez manifestação para destacar a intenção permanente de apoio ao homem do campo. Ele ressaltou que uma das prioridades é a manutenção das estradas no interior do município, apesar das limitações de recursos da prefeitura. Bonotto disse que, mesmo com essas limitações, duas motoniveladoras e dois caminhões estão sendo adquiridos para melhorar as estradas. "Esperamos ajuda do federal, em função de enxurradas no início do ano, mas até agora o auxílio não veio", lembrou o prefeito.