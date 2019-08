PELOTAS Notcia da edio impressa de 28/08/2019. Alterada em 30/08 s 03h00min Prefeitura passa a confeccionar carteirinha para identificar pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Os pais e responsveis pelas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Pelotas contaro com mais uma ferramenta para facilitar o dia a dia de quem convive com est condio. a Carteira de Prioridade no Atendimento das Pessoas Autistas, lanada pela prefeitura nesta semana.

Segundo a prefeita Paula Mascarenhas, desde a criao do Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim de Moura, muitas vitrias foram sendo alcanadas, tornando o municpio uma referncia nacional no tratamento do TEA. "Tomara que em todos os lugares do Estado a gente consiga ver vitrias como a de Pelotas, que possamos inspirar outros gestores e comunidades a acreditarem na incluso", disse a prefeita.

A professora e diretora do centro, Dbora Jacks, reforou a importncia do documento. De acordo com a educadora, h diferentes nveis de intensidade ou espectros relacionados ao autismo. Eles se agitam e se desorganizam em espaos com muitas pessoas e tm pouca tolerncia para esperar em filas, mas quem v, muitas vezes, no percebe que a criana, o jovem ou o adulto tem autismo. "Ter a carteirinha, para apresentar nos locais, vai fazer muita diferena na vida dessas mes e seus filhos. a garantia de um direito, uma poltica pblica que representa mais um avano no tratamento e acolhimento da pessoa autista", ponderou Dbora.

Desde maro, uma lei municipal determinou que os locais pblicos e privados devem incluir em todas as suas placas e avisos de atendimento preferencial o smbolo universal do autismo - um lao colorido, com uma estampa de peas de quebra-cabeas em vrias cores. Agora, tambm devero aceitar a carteirinha. O no cumprimento poder acarretar em advertncia e multa. A confeco do documento poder ser agendada s segundas e sextas-feiras, na secretaria de Assistncia Social.