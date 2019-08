Alunos de escolas municipais recebem novos uniformes

A prefeitura de Candiota lançou o projeto de distribuição de uniformes para toda a rede municipal de educação. Serão 880 alunos beneficiados, matriculados nas oito escolas municipais. Os 1000 uniformes adquiridos, ficando uma reserva para estoque, contém em seu kit uma jaqueta forrada, casaco colegial, camiseta, tênis, calça e bermuda, as duas últimas diferenciadas para meninos e meninas. Foram investidos R$ 315 mil de recursos próprios para a compra dos materiais. O prefeito Adriano Castro Santos destaca que essa ação é muito importante no município. "Investir na educação é essencial e, com certeza, proporcionar uniformes aos estudantes é uma peça chave, tudo foi escolhido pensando até mesmo no nosso rigoroso inverno, queremos cuidar de nossas crianças", enfatizou.