Cidade celebra 162 anos e homenageia empresário local

A noite de sábado foi de comemoração do aniversário de Passo Fundo. Ao longo dos anos, a união de pessoas e entidades contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento econômico da cidade, fazendo com que o município chegasse aos 162 anos sendo referência em serviços de saúde e educação, no comércio, na indústria e no agronegócio. Principal cidade da região Norte do estado, Passo Fundo vive um momento de otimismo, superando a crise econômica e se destacando.

Como forma de enaltecer todos que contribuem para que essa realidade permaneça, o encontro de comemoração do aniversário do município foi também de homenagem a Erasmo Batistella. Natural de Itatiba do Sul, o empresário possui mais de 20 anos de experiência no setor de operação de combustíveis, óleo e gás, agroenergia e energia elétrica. Com sua visão estratégica e grande capacidade empreendedora, tornou-se uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro.

Emocionado, o homenageado da noite agradeceu a Passo Fundo que o acolheu. "Aqui encontrei terreno fértil para produzir e realizar meus sonhos. Não se constrói nada sozinho, portanto divido essa homenagem com todas as pessoas que trabalham no dia a dia comigo", afirmou Battistella. O empresário enfatizou ainda o esforço para fazer com que Passo Fundo siga crescendo e possa passar de sexta para quarta economia do Rio Grande do Sul. "Não apenas a minha empresa, mas outros tantos que são referência vão ajudar a levar Passo Fundo aonde a cidade merece estar", afirmou.