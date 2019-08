SÃO BORJA Notícia da edição impressa de 27/08/2019. Alterada em 27/08 às 03h00min Prefeito tenta buscar verba federal para construção do Memorial dos Presidentes

Dentre outros assuntos tratados na viagem à Brasília, o prefeito Eduardo Bonotto fez a apresentação do projeto de São Borja visando à implantação do Memorial dos Presidentes. O projeto, elaborado pela equipe da secretaria de Planejamento da Administração Municipal, foi encaminhado ao Ministério da Justiça, que disponibiliza recursos a estados, municípios e ao Distrito Federal, para investimentos específicos no setor e outras áreas similares.

O memorial é previsto como um amplo centro de cultura e de resgate à trajetória dos presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, tem construção prevista para a Praça Tricentenário, zona sul da cidade. O projeto foi detalhado à diretora do departamento de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, Adriana Doullius. Agora a proposta passará por processo de avaliação e a expectativa é de que os recursos pleiteados sejam confirmados.

O prefeito aposta na viabilidade do projeto e espera por seu acolhimento pelas equipes técnicas do governo federal. Ele ressalta que a iniciativa irá gerar um amplo complexo de infraestrutura cultural e turística, de abrangência regional e apelo nacional. "É com isso, ao mesmo tempo, também um grande empreendimento socioeconômico, que igualmente vai gerar emprego e renda", justifica Bonotto. A proposição é que o Memorial dos Presidentes tenha uma área construída de 2,5 mil metros quadrados. Pela projeção inicial, a obra demandaria investimento na ordem de R$ 7 milhões.

Além de referenciais de resgate da vida e da obra dos ex-presidentes, o memorial oferecerá uma ampla estrutura de serviços, lazer e entretenimento. São programados, por exemplo, um espaço para acervo técnico, uma sala multiuso e um auditório para 325 pessoas. Ainda compõem o complexo sala de projeção de cinema e audiovisual, com capacidade para 110 lugares, um setor administrativo e ainda área destinada para uma praça de alimentação.

O processo de escolha de projetos apresentados por estados, municípios e pelo Distrito Federal visa contemplar projetos nas áreas educacional, cultural e turística. O Memorial dos Presidentes em São Borja enquadra-se nesse perfil e pode pleitear verbas.