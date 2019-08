SÃO BORJA Notícia da edição impressa de 27/08/2019. Alterada em 29/08 às 03h00min Governo federal acena com liberação de verba superior a R$ 5 milhões para obras no aeroporto João Manoel

O prefeito Eduardo Bonotto voltou a tratar, em Brasília, do processo relativo às obras de melhorias no aeroporto João Manoel em São Borja. Em torno da demanda, o prefeito manteve audiência com o superintendente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Klaiton Resende Faria. O governo federal vai liberar R$ 5,15 milhões para a recuperação das condições de infraestrutura do terminal aéreo.

Bonotto ajustou detalhes com os representantes da Infraero no sentido de elaboração do projeto definitivo em relação às obras a serem realizadas. Uma vez concluídos esses ajustes, será lançada licitação para a contratação de empresa que vai executar os serviços previstos, constantes no programa de incentivo à aviação regional. A pista do aeroporto João Manoel, de 1,6 mil metros de extensão e 40 metros de largura, receberá repavimentação asfáltica. Outra melhoria que vai ser implementada será o cercamento do local, para ampliar as condições de segurança.

O prefeito ressaltou aos técnicos federais que a recuperação do aeroporto virá na hora oportuna, considerando a retomada dos serviços de linha aérea regular entre São Borja e Porto Alegre. O início das operações está definido para 21 de novembro pela empresa Two Flex, parceira da Gol Linhas Aéreas. Serão quatro voos semanais ligando São Borja à Capital.

O prefeito Bonotto ressaltou que segue trabalhando com a perspectiva de que os serviços de linha aérea possam ser internacionalizados a partir de São Borja. A ideia é de fazer parceria com a localidade argentina de Santo Tomé e outras do país vizinho, que têm demanda crescente de passageiros, especialmente para Buenos Aires.