Feira do Livro bate recorde de visitantes e vendas

A 20 edio da Feira Municipal do Livro terminou no domingo com nmeros recordes. Foram mais de 20 mil visitantes nos quatro dias de evento, que em 51 horas, comercializou8,3 milobras literrias, totalizando R$ 150 mil em vendas. O crescimento consolida a Feira, que neste ano, contou com o msico e o escritor Thedy Corra como Patrono.

Com tema "Tudo a Ler", o evento reuniu uma programao diversificada com teatro, contao de histria, lanamento de livros, rodas de conversa, noite especial dos escritores, apresentaes musicais e o ponto alto: O show nacional, gratuito, da banda Gacha Nenhum de Ns, que reuniu mais de trs mil pessoas na Arena Literria. Neste anoa Feira se firmou no Parque do Chimarro. Este foi o terceiro ano consecutivo que o evento foi realizado nas dependncias do Parque. De acordo com o secretrio de Cultura Henrique Silva, organizador da Feira, foi uma edio que ficar na histria do municpio, j que teve melhorias importantes e iniciou um processo de crescimento do evento agregando parceiros e oportunizando mais atrativos para as famlias.

A secretaria de Educao parte da comisso organizadora e responsvel por parte da programao que movimento o evento. A Mostra de Trabalhos dos alunos da rede municipal levou milhares de alunos, professores e familiares feira, no pavilho anexo ao ginsio onde ocorreu a Feira do Livro. Com diversos avaliadores, a Mostra realizou uma solenidade para premiar os vencedores. O ato teve a participao de autoridades, como o prefeito Giovane Wickert, e entregou medalhes e certificados aos alunos e professores destaques. Sete categorias foram premiadas durante a feira.