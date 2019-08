Maior evento de paisagismo da região Sul será realizado em setembro na cidade

A cidade de Nova Petrópolis terá, em setembro, o Festival da Primavera, com uma programação repleta de atrações musicais, teatro, minioficinas, desfiles e muito mais. O maior evento de paisagismo e flores do sul do Brasil será realizado das 10h às 19h, na Rua Coberta e Praça das Flores, com entrada franca. O evento contará com mais de 30 espaços de exposição e comercialização durante os dez dias de programação. O maior evento de paisagismo e flores do sul do Brasil oferece aos visitantes diversos tipos de flores, artigos para jardins e artesanatos para aquisição e também proporciona excelentes oportunidades de negócios.

Durante o Festival da Primavera serão realizadas 16 minioficinas, voltada para o cultivo de flores, sustentabilidade e sobre hortas urbanas. A musicalidade presente em Nova Petrópolis também é evidenciada com atrações culturais que prometem dar o tom ao encantador cenário ornamentado pelos profissionais que participam do evento na rua Coberta. Serão diversas apresentações durante os dez dias de evento.

A Parada das Flores é uma das grandes atrações do Festival da Primavera. O desfile temático em que toda a beleza das flores é evidenciada ocorre dia 21 de setembro. O amor pelo Rio Grande do Sul terá momento exclusivo na programação. No dia 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, às 10h, será realizado o tradicional Desfile Farroupilha na avenida 15 de Novembro. Após, haverá almoço no CTG Pousada da Serra.

Outro evento programado é a Caminhada da Primavera, que irá reunir os participantes no Ninho das Águias no dia 29 de setembro, em um trajeto de 12 quilômetros de nível médio em torno do atrativo turístico. Estradas e trilhas levarão os caminhantes por emocionantes paisagens até o ponto de partida onde poderão desfrutar de um delicioso lanche orgânico em uma vista panorâmica.

A expectativa da organização é receber um grande público durante o evento. Para isso, toda a rede hoteleira está se preparando para receber os visitantes no próximo mês.