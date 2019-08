Espumantes e sucos da cidade se destacam em evento

Em mais uma grande noite para Garibaldi, o 17 Jantar Seleo dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Garibaldi consolidou a fora e a qualidade do setor vitivincola local. A premiao foi realizada na sexta-feira, na Associao dos Motoristas de Garibaldi, durante um jantar comemorativo.

A Cooperativa Vincola Garibaldi, maior vencedora da noite, conquistou oito distines de ouro. A avaliao, realizada em julho, na Cmara de Indstria e Comrcio de Garibaldi (CIC), contou com o aval de enlogos renomados da serra gacha. Neste ano, o nmero de amostras inscritas na avaliao subiu de 126 para 146 inscritas e as participantes tambm tiveram um acrscimo de 14 para 16 estabelecimentos na comparao de 2018 para este ano.

Em seu discurso, o presidente da Associao dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga), Elenir Antonio Cesca, enalteceu a evoluo do concurso, destacou que o evento envolve inmeras pessoas e muito trabalho e a recente novidade do setor. "Destaco a conquista vitivincola com a retirada da Substituio Tributria dentro do Estado, inclusive com a participao efetiva de membros da Aviga. O avano torna nosso produto mais competitivo e possibilita que ele cresa ainda mais". Ao final, convidou a todos para a Festa do Espumante Brasileiro, que ocorrer de 3 a 27 de outubro.

Aps conhecer os premiados, o pblico participou do jantar, que tem o cardpio pensado especialmente para enaltecer o aroma e o sabor das grandes estrelas da noite. Os produtos premiados foram degustados no decorrer do evento.