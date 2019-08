Prefeitura inaugura sede própria do Cras em comunidade

A comunidade do Pestano agora conta com serviços assistenciais perto de casa. Foi inaugurado, em sede própria, o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Três Vendas I. O investimento na sede é de R$ 485 mil, sendo R$ 350 mil do governo federal e R$ 135 mil de contrapartida do município.

A unidade também é referência no atendimento à Cohab Pestano, residencial dos Municipários, Vila Francesa, Getúlio Vargas, Cohab Tablada, Santos Dumont e Sanga Funda. São cerca de cinco mil famílias que buscam auxílio no Cras. A prefeita Paula Mascarenhas avaliou como positivo o investimento em prédios próprios. A economia de recursos públicos pode ser sentida a longo prazo, já que a prefeitura deixará de pagar R$ 5 mil em aluguel. "O Cras está de casa nova e própria. É aqui que nossos servidores se relacionam com as famílias mais vulneráveis. É onde a população tem acesso a benefícios e a políticas públicas. Um lugar para a criação de laços", disse Paula.

A prefeita enfatizou ainda a importância do Centro ter sido construído no "coração do bairro, longe das grandes avenidas". Desta forma, está mais próximo da população, que se torna parceira na conservação do espaço, uma vez que tem acesso aos serviços oferecidos diariamente.

São 134,23 metros quadrados de área construída. A estrutura está dividida em sala da coordenação e administração, quatro banheiros (dois com acessibilidade), almoxarifado, copa, recepção, salas de atendimento familiar e de multiuso, área de serviço, circulação e acesso coberto. Na parte externa, canteiros e área de convivência.