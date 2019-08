Evento debate oportunidades de investimento

Promovido pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS), o Giro pelo Rio Grande chega a Jaguarão hoje com o painel "O Brasil está para negócios?". O evento ocorre na Biblioteca Pública Municipal Oscar Furtado de Azambuja a partir das 18h30 e conta, além da palestra, com interações do público. O objetivo é refletir sobre oportunidades de investimento diante da conjuntura econômica, política e tributária que o país vive. O debate será conduzido por três painelistas: o consultor econômico Marcelo Portugal, o assessor parlamentar Lucas Schifino e o consultor tributário Rafael Borin. As inscrições para o evento devem ser feitas no site fecomercio-rs.org.br/girojaguarao.