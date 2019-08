Expoflorir reúne apreciadores do paisagismo

A cidade vai abrir espaço para cores, formas e aromas num lindo evento para as áreas de flores, plantas em geral, paisagismo e jardinagem. Será nos dias 14 e 15 de setembro no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. A Expoflorir Picada Café abre espaços para as empresas do ramo do município e da região exporem e comercializarem seus produtos. O município possui várias empresas que prestam serviços e comercializam produtos para paisagismo, além do comércio de plantas e flores. "Estamos empolgados em oferecer ao nosso visitante e também ao nosso morador um evento que mostra o belo e o cuidado com a natureza através das plantas, flores e outros produtos", coloca a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Cléri Spindler.