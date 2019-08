ESTEIO Notícia da edição impressa de 26/08/2019. Alterada em 27/08 às 03h00min Novo condomínio do popular contará com 240 apartamentos

Um condomínio habitacional com 240 apartamentos de dois quartos será construído no bairro São José, em Esteio. Detalhes do empreendimento foram apresentados para o prefeito Leonardo Pascoal e para o titular da secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação pelo diretor da Salis Engenharia, César Salis. O residencial deve entrar no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, para famílias com renda de até R$ 4 mil.

Marcelo informa que os compradores de apartamentos do Vivendas de Esteio terão a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), garantido por lei municipal. "É um incentivo importante para que as pessoas possam adquirir a primeira moradia própria. A Administração Municipal tem trabalhado para isso, através de diferentes leis e projetos", afirma. O secretário destaca, ainda, que o Vivendas vai ter uma área de reservação de água com capacidade para 218 metros cúbicos, medida que vai ajudar a evitar alagamentos no loteamento e na região.

Cada apartamentos do Vivendas de Esteio custará R$ 130 mil, com até R$ 29 mil de subsidio. O valor final pode ser totalmente financiado. As unidades habitacionais terão 41,23m², divididos entre quartos, banheiro e sala e cozinha conjugadas. Segundo a Salis, o condomínio contará com salão de festa com churrasqueira, dois playgrounds, espaço gourmet com forno para pizzza e churrasqueira, espaço de convivência e guarita com segurança 24 horas. Cada família terá direito a uma vaga no estacionamento.

De acordo com a Salis, serão investidos R$ 31 milhões no projeto. A previsão da incorporadora é que sejam criados 200 empregos diretos durante o período de construção, que deve durar 16 meses.