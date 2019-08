Projeto leva tecnologia para escolas municipais

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas, no bairro Independente, recebeu o lanamento do Projeto Educonexo. O projeto foi firmado entre a prefeitura de Passo Fundo e o Instituto NET Claro Embratel, que leva a infraestrutura de forma gratuita em uma ao de responsabilidade social para beneficiar escolas municipais com tecnologia.

O Educonexo um programa que capacita profissionais do ensino para o uso de novas tecnologias em sala de aula, alm de levar pontos de TV por assinatura e internet para escolas da rede municipal que esto em reas cabeadas pelos servios da empresa. Em Passo Fundo, 27 escolas sero beneficiadasO prefeito Luciano Azevedo agradeceu a iniciativa. "O projeto vai proporcionar ainda mais desenvolvimento e transformar a realidade nas escolas. Ficamos muito felizes em ser uma das cidades escolhidas", afirma Luciano.

Representando o Instituto, Ewerton Mendona ressaltou a alegria de chegar a Passo Fundo. "Estamos de portas abertas para ajudar vocs e contribuir com o desenvolvimento da cidade". O secretrio de Educao, Edemilson Brando disse que o projeto busca a formao e ser possvel observar mudanas dentro das escolas.

A iniciativa surgiu em 2011 e, em 2019, aps reformulao, o foco passou a ser os coordenadores pedaggicos e coordenadores municipais das secretarias de Educao, com fases de formao dedicadas aos professores. A formao tem durao de oito meses e, aps a concluso, os participantes recebem um certificado em curso de extenso, que emitido pelo Instituto Crescer - parceiro tcnico do programa - em conjunto com o Instituto NET Claro Embratel e a secretaria municipal da cidade onde o curso foi realizado.