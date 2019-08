Município é contemplado com 49 novos policiais militares para reforçar o efetivo

O município de Viamão recebeu, oficialmente, 49 novos policiais militares. O ato de boas-vindas no 18º Batalhão contou com a presença de representantes do poder público municipal. Além destes, seis policiais militares devem chegar ao município na próxima semana. No total, Viamão terá 232 policiais ativos no quadro da Brigada Militar, um aumento de 31% do efetivo.

O prefeito de Viamão, André Pacheco, afirmou que, mesmo a segurança pública sendo responsabilidade do governo estadual, a atual gestão não se priva de cooperar com o trabalho dos policiais. "Temos o compromisso de ajudar no que for possível, diante das nossas condições. Colocamos câmeras de videomonitoramento e temos mais ainda para instalar, atuamos com as patrulhas, ajudando no policiamento ostensivo", destacou Pacheco. O chefe do Executivo viamonense, ainda, afirmou que a integração e apoio entre os poderes é peça fundamental na redução dos indicadores de criminalidade na cidade.

Neste mês, Viamão foi destaque como um dos três municípios do programa RS Seguro, que reduziu todos os índices indicadores de criminalidade. De acordo com o major Itacir Ramos, a cidade, também, recebeu um prêmio em encontro de comandantes de batalhões por ser a cidade com maior percentual médio de redução em todos os indicadores de criminalidade dentre todos os municípios do Rio Grande do Sul. "Fazer segurança pública é mais complexo do que parece, exige integração entre todos os entes sociais, todos os órgãos, apoio da sociedade, atuação efetiva dos poderes e isso nós temos em Viamão", ressaltou o major aos novos policiais.