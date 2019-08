Festival exalta cidade como símbolo da uva Moscatel no País

O Festival do Moscatel, evento enogastronômico, realizado no Centro de Eventos Mario Bianchi, no Parque Cinquentenário, em Farroupilha, começa neste sábado. A programação segue nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro, com funcionamento das 20h à meia-noite. Mesmo com o incremento de um sábado em relação às edições anteriores, os ingressos para esse dia esgotaram-se rapidamente. A procura pelas sextas-feiras também foi intensa, sendo que restam apenas ingressos do segundo lote para a sexta-feira, 20 de setembro, ao valor de R$ 150,00 cada.

O festival serve à vontade cardápio diferenciado e bebidas de excelência, muitas delas premiadas internacionalmente, fornecidas pelas vinícolas da Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin). Todos os visitantes são acomodados em mesas, com cadeiras, para desfrutarem com comodidade das bebidas e da gastronomia oferecida. Outro diferencial é o transporte gratuito de ida e volta, dos hotéis do município ao local do evento, oferecido aos visitantes mediante agendamento na recepção dos hotéis.

Na última edição, o Festival do Moscatel recebeu público de seis estados e 70 cidades. O secretário municipal de Turismo e Cultura Francis Casali comenta sobre a satisfação em receber esse público cativo e, a cada ano, novos visitantes. "A expectativa desse ano é muito grande porque nós iremos receber um número expressivo de visitantes, superior a todas as edições anteriores, mostrando que nosso Festival vem crescendo turisticamente e valorizando o enoturismo e o nossos vinhos e espumantes", observa.

O objetivo do Festival do Moscatel é promover a cidade, reconhecida pelo governo federal como a capital nacional do Moscatel, posto ocupado por Farroupilha por ser o maior produtor brasileiro de uvas da variedade moscato, utilizadas na elaboração de vinhos finos e espumantes.