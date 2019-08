PARAÍ Notícia da edição impressa de 26/08/2019. Alterada em 28/08 às 03h00min Município contará com quatro novos brigadianos

O prefeito Gilberto Zanotto recebeu em seu gabinete os quatro novos agentes militares que chegaram ao município recentemente. Após concluir o curso de formação de qualificação superior de tecnologia em aplicação do policiamento militar, os policiais militares foram apresentados na Brigada Militar (BM) de Paraí. "Estes novos servidores foram nomeados ao município de Paraí, onde vão desempenhar a função Policial Militar (PM) nas atividades diárias de policiamento ostensivo. Cabe salientar que esses novos PMs vão cumprir suas funções policiais com o objetivo de trazer mais segurança para o cidadão e a comunidade de Paraí e da região", informa o sargento da BM de Paraí, Fernando Rinaldi. O prefeito comemora a chegada dos novos agentes, que devem atuar imediatamente no policiamento ostensivo local. "O fortalecimento das forças de policiamento local é um dos nossos objetivos, buscando melhorar a qualidade da segurança em nosso município", afirma o prefeito.