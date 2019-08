Fórum reúne lideranças para debater segurança

A prefeitura de Júlio de Castilhos, juntamente com a Associação dos Municípios da Região Centro e a Associação dos Municípios do Alto Jacuí realizam o primeiro Fórum Regional dos Prefeitos, onde se debaterá o papel dos municípios na segurança pública. O evento ocorrerá no dia 2 de setembro, às 13h30, no Auditório do Instituto Federal Farroupilha, com previsão de término às 16h30.

O público alvo são prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais e agentes da segurança pública dos 55 municípios de abrangência das duas associações. O fórum tem a presença confirmada do atual secretário de Segurança e vice-governador do Estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior, que será um dos debatedores, além do prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, que apresentará ações da segurança no âmbito municipal tomadas nos últimos meses na cidade.