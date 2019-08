PELOTAS Alterada em 28/08 às 03h00min Área de lazer criada com brinquedos inclusivos é inaugurada no município

Foi inaugurado, na semana passada, o Parque Anna Laura, do projeto Anna Laura Parques para Todos (Alpapato). Instalado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), a área inclusiva e de lazer é voltada às pessoas com deficiência, especialmente crianças. Com quase 2 mil metros quadrados, o espaço será utilizado pelas escolas especiais do município para terapias ao ar livre. A prefeita Paula Mascarenhas acompanhou a inauguração.

Segundo o presidente da ONG Anna Laura, Rodolfo Fischer - pai de Anna Laura, que morreu em um acidente de carro em 2012, os parques, que já somam seis em todo o País, são locais estruturados para proporcionar alegria, integração e desafios a todos. Composto por recursos lúdicos que propiciam às crianças, com e sem deficiência, a possibilidade de compartilharem experiências, ele garante uma forma segura das crianças com mobilidade reduzida ou alterações sensoriais e intelectuais brincarem nestes locais. "Aqui elas podem ampliar experiências motoras, cognitivas e sensoriais, o que favorece a melhora da autoestima e promove a acessibilidade social", explica o presidente da ONG.

Criado em 2013, o Alpapato é uma homenagem à Anna Laura Fischer. Inspirado em um modelo de parque universal de Israel, o projeto foi trazido para o Brasil por Rodolfo e conta com brinquedos pensados principalmente para atender crianças com mobilidade reduzida ou alterações sensoriais e intelectuais. No entanto, pode ser usado por crianças com ou sem deficiência, para que elas possam interagir e brincar juntas. A abertura do Parque à comunidade integra a programação do 4º Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo tema em 2019 é "Ampliando os espaços de inclusão, acessibilidade e desenvolvimento social".