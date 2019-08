Escolas investem em ações de educação nutricional para crianças

Altura e peso são medidas importantes para avaliar a saúde. Em crianças, mais ainda. É por isso que a secretaria de Saúde de Lajeado (Sesa) trabalha com ações especiais para monitorar o sobrepeso infantil de crianças de todas as 23 Escolas de Educação Infantil e de algumas Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs) do município.Durante todo o ano, a equipe nutricional secretaria visita escolas do município para realizar a antropometria, que consiste em medir o peso e a altura, para verificar o estado nutricional das crianças. Além disso, realizam ações de educação nutricional por meio de contações de histórias, teatros, jogos educativos e músicas.

Até agora, das 23 escolas infantis do município, a equipe já concluiu os trabalhos de antropometria em 20 escolas. No total, serão atendidas mais de 1,9 mil crianças. De acordo com a nutricionista Luana Wollinger, os diagnósticos são discutidos ao longo do ano em reuniões de equipe, e no final do ano, são compartilhadas tabelas com um resumo geral do estado nutricional das crianças. Segundo a nutricionista, a partir disso, as nutricionistas da Rede de Atenção Básica criam e discutem estratégias para o atendimento nutricional já durante a gravidez com orientações ao aleitamento materno, primeiros alimentos e hábitos saudáveis para toda a família.

Os relatórios completos, em que constam as medidas e o diagnóstico de cada criança, são entregues para as escolas e para os pais ou responsáveis. Caso uma criança apresentar o diagnóstico de excesso de peso para a altura e idade, os responsáveis devem procurar atendimento na Unidade de Saúde de referência, onde serão acolhidos e receberão o acompanhamento nutricional ou da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em 2018, a Sesa identificou que 21% do total das crianças avaliadas estavam em risco de sobrepeso e 12% já com o diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Conforme Luana, até o momento os dados de 2019 não mostram grandes alterações.

Essa é uma das 12 ações vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), promovido pelo governo federal, que busca promover saúde e educação integral dos estudantes da rede pública de ensino durante todo o ano. Além da educação nutricional, outras atividades são desenvolvidas em escolas da rede municipal e também estadual, como ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, a prevenção ao uso de álcool e drogas, promoção da cultura de paz, práticas corporais, avaliação de saúde bucal, verificação da situação vacinal, saúde ocular e auditiva.