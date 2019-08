Estrada de acesso ao Morro Ferrabraz será interditada

A prefeitura de Sapiranga alertou que o trechoda Estrada Emília José da Silva, que leva para as rampas de voo livre no Morro Ferrabraz, será totalmente interditado para o trânsito de veículos e pedestres. "Essa medida é necessária para que não tenhamos nenhuma ocorrência grave no local", explica a prefeita Corinha Molling. Como a pista precisou ser alargada, os guard rails (defensas metálicas) nos locais que possuem curvas acentuadas precisam ser instalados, o que aumenta o risco de acidentes nestes locais.

A medida de interdição total em todos os dias da semana ocorre somente no trecho em que a obra está sendo executada, entre a cancela e as rampas. Contemplando um quilômetro de pavimentação asfáltica, os serviços ocorrem no último trecho de acesso às rampas, considerado o mais elevado e o de maior dificuldade devido as curvas íngremes. O investimento na obra é de cerca de R$ 1,5 milhão. "A estrada facilitará o acesso de visitantes ao morro de várias localidades, além de fomentar os esportes de aventura e radicais como o voo livre", pontua a prefeita Corinha.

Conforme a secretaria municipal de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, a obra da estrada de acesso às rampas de voo livre atende questões ambientais, já que faz parte do núcleo da Área de Relevante Interesse Ecológico do Morro Ferrabraz, o que originou o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental . O estudo foi apresentado à comunidade como condicionante para ter a licença ambiental da obra. "A obra de pavimentação asfáltica da estrada terá sistema de drenagem, além do cuidado com a questão ambiental através de passagens subterrâneas para facilitar a travessia de animais que habitam no morro, além das travessias aéreas para a circulação de bugios, entre outros", destaca o secretário, Carlos Maurício Regla.