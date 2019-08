Obras na área obstétrica do Hospital Getúlio Vargas começam na segunda-feira

Para melhor atender as gestantes sapucaienses, o Centro Obstétrico do Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV), em Sapucaia do Sul, passará por reformas. A obra tem início marcado para segunda-feira e contará com melhorias na infraestrutura do local, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento para as gestantes. Em função da obra, a partir de quarta-feira o atendimento de emergência e internação pediátrica passará a ser feito pelo Hospital São Camilo de Esteio. Para auxiliar no atendimento, um pediatra e funcionários da pediatria do HMGV serão deslocados. Será mantido em Sapucaia apenas um pediatra de plantão para a sala de parto e recém-nascidos internados. "Toda obra gera algum transtorno, mas essa é um obra importante e que vai melhor em muito o atendimento no Centro Obstétrico. Hoje, o Hospital realiza uma média de 100 partos mensais e com a reforma vamos qualificar o atendimento, com diversas melhorias na infraestrutura", afirma a diretora de Atenção à Saúde do HMGV, Patrícia Bienert.