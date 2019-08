Emater irá instalar escritório no município

O prefeito Miki Breier e representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS) assinaram o contrato de implantação do escritório no município. O convênio prevê que um assessor técnico dê assessoria continuada voltadas para quem produz em pequenos espaços como em hortas escolares, comunitárias e outras. "Nosso escritório ficará situado no Horto Municipal Chico Mendes, onde poderemos dar assistência constante para as 150 famílias que integram o projeto Semear", explica Ademir Santin, gerente regional da Emater. O prefeito Miki Breier destaca que, apesar de Cachoeirinha não ter zona rural, 90% da população tem o hábito de produzir em hortas, e que a assessoria da Emater vai contribuir muito com a cidade. "As culturas urbanas são realidade em muitas cidades e são iniciativas que proporcionam mais qualidade de vida e maior eficiência econômica para os cidadãos", aponta.