Município recebe evento de vôlei com ex-jogador Dante

Santo Ângelo vai sediar, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o Grand Slam Missões de Vôlei no Ginásio Municipal Marcelo Mioso. Reunindo grandes nomes do voleibol nacional, a grande atração será o ex-jogador Dante Trevisan, campeão mundial com a seleção brasileira e carreira consolidada em grandes clubes europeus. Também está confirmada a participação do ponteiro Iurgen Hummes Specht, de dois metros de altura, 27 anos, com passagens vitoriosas pelo voleibol da Espanha, Hungria, Turquia e da Alemanha. Specht foi campeão húngaro e melhor jogador da Copa da Hungria.

Segundo Matheus Vier, que representa a secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, o Grand Slam trará para Santo ângelo o que há de melhor no voleibol gaúcho. A maioria das equipes vem reforçada com nomes que ajudaram a construir a história do voleibol gaúcho e brasileiro, com sólida carreira nos principais clubes do Brasil e da Europa. Os jogos terão início às 10h de sábado, com encerramento previsto para as 19h. No domingo, os confrontos terão início às 8h30min. No masculino, estão confirmadas oito equipes masculinas, com representantes do Rio Grande do Sul e uma do Uruguai. No feminino, três times irão disputar o torneio.

No acordo entre a prefeitura e o coordenador técnico do torneio, o ginásio recebeu melhorias na estrutura para a realização do evento e, em contrapartida, não haverá cobrança de ingresso. Contudo, o apelo é para a solidariedade da população, doando um quilo de alimento não-perecível, agasalhos ou brinquedos para a Central do Bem. O montante das doações será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na central.