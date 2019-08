Segurança é tema de reunião entre entidades regionais e o vice-governador

Prefeitos de municípios do Vale do Rio Pardo estiveram no gabinete do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior na semana passada. Em pauta, o aumento do efetivo policial e o cercamento eletrônico e videomonitoramento da região. Ao lado dos demais prefeitos, os presidentes da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), Carlos Gustavo Schuch, e do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Cassio Nunes Soares, encaminharam, em conjunto, algumas solicitações, iniciando pelo aumento do efetivo policial e a permanência dos soldados da Brigada Militar (BM) recém-formados no Vale do Rio Pardo.

Sobre esse assunto, a delegada Flávia Frey, que participou da reunião, informou os critérios para a distribuição dos novos brigadianos: lotação de pelo menos cinco policiais militares por município, reforço dos Pelotões de Operações Especiais (POE), criação de dois novos Batalhões de Operações Especiais (BOE), reforçar a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para que todos os postos no Estado passem a ter atendimento 24 horas, e que todas as cidades gaúchas tenham pelo menos 50% do efetivo ideal. "Pelos critérios informados, alguns municípios serão atendidos na ampliação do efetivo, outros permanecerão com o mesmo número de soldados. A boa notícia é que o Estado irá convocar os outros 2,1 mil aprovados no concurso da BM nos próximos anos, possibilitando um aumento de policiais militares na região no futuro", afirmou Schuch.

As outras solicitações apresentadas foram relacionadas ao videomonitoramento e cercamento eletrônico dos municípios da região do Vale do Rio Pardo. Entre elas, que a secretaria de Segurança Pública faça uma análise dos locais elencados como prioritários para instalação das câmeras em estudo elaborado pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo Vale do Rio Pardo, e que as empresas possam destinar parte do ICMS para a compra dos equipamentos por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, ampliando o alcance.

"A reunião contemplou os anseios da nossa região, da nossa comunidade, teremos reforços nos Pelotões e Batalhões de Operações Especiais, que sempre auxiliam os municípios. O governo tem sinalizado que enxerga a questão da segurança como prioridade no Estado", afirmou Cassio Nunes Soares.