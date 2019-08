ARROIO DO MEIO Notícia da edição impressa de 22/08/2019. Alterada em 22/08 às 03h00min Contrato de gestão na saúde pretende municipalizar recursos estaduais e federais

Com o objetivo de aproximar os recursos da saúde às necessidades da comunidade e qualificar o atendimento, Arroio do Meio implantou a Gestão Plena da Saúde. A assinatura do contrato que formaliza o novo sistema foi realizada na semana passada. A gestão consiste na municipalização da gestão dos recursos das esferas estadual e federal, que somadas à municipal chegam a um montante próximo de R$ 12 milhões, abrangendo procedimentos de média e alta complexidade.

A medida inclui a microrregião formada por 12 municípios que são referenciados para o Hospital São José nas diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. A gerência também abrange os laboratórios de análises clínicas e centros de fisioterapia instalados no município. Os recursos que antes eram transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o fundo estadual, virão diretamente para o município, desburocratizando, agilizando e flexibilizando os atendimentos à comunidade.

Durante a assinatura do contrato, o prefeito Klaus Werner Schnack lembrou que a gestão dos recursos estaduais e federais é uma antiga solicitação do hospital. "Desafio desde o nosso primeiro dia de governo, para poder implantar um sistema de planejamento que aproxima os serviços às necessidades da comunidade de Arroio do Meio e microrregião", afirma. "Dessa forma, o município terá gerência para priorizar o que realmente é mais importante à nossa comunidade", reforçou Schnack.

O secretário municipal da Saúde afirmou que a gestão é um marco para município e região. "Entre os benefícios, amplia a proximidade com o hospital e possibilita avanços na gestão de recursos e contratos",salientou Gustavo Zanotelli.