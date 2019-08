IPIRANGA DO SUL 26/08/2019 - 03h32min. Alterada em 26/08 às 03h00min Município recebe penúltima etapa do campeonato gaúcho de rali

A cidade de Ipiranga do Sul, que fica cerca de 50 quilômetros de Erechim, irá receber mais uma etapa do Gaúcho de Rali. O evento acontece no sábado, sendo que a programação inicia ainda na tarde da sexta-feira, com o reconhecimento das especiais pelos competidores e montagem dos boxes das equipes, no Parque de Apoio.

O vice-presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE), Eduardo Tonial, salienta que os trabalhos de preparação para a corrida estão sendo ultimados. "Já temos toda a estrutura encaminhada, espaço para os boxes de apoios das equipes, estrutura de organização, especiais, tudo já determinado e sendo finalizado para que possamos mais uma vez fazer um evento do nível de excelência que sempre exigimos", destaca. O Ralí de Ipiranga do Sul será a sexta e penúltima etapa da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade organiza uma etapa única. Marcelino Ramos receberá a última etapa, em dezembro.

A prova de Ipiranga do Sul abrirá sua programação na tarde da sexta-feira. O Parque de Apoio estará instalado ao lado da Igreja Matriz. Os competidores realizam o reconhecimento das especiais, que em Ipiranga do Sul, serão todas em estradas de terra, pelo interior do município.

No sábado, a corrida larga às 11h48. A partir das 19h, tem a entrega da premiação aos vencedores, junto ao Salão Paroquial, com o tradicional churrasco em espeto de Guamirim, uma tradição na cidade. O acesso ao Parque de Apoio e às especiais é gratuito durante todo o fim de semana de evento.

Tonial também cita expectativa positiva com a corrida. "Este ano vamos ter a disputa de duas especiais, repetidas três vezes, já conhecidas na região, mas que terão trajeto ao contrário das últimas edições. Isso deixa a corrida ainda mais empolgante e nossa expectativa é ter também um bom grid, o que certamente será um grande espetáculo ao público", acrescenta o representante do ACE.

O vice-presidente cita ações de segurança, tanto para público, quanto para competidores, como importantes e que estão tendo muita atenção dos organizadores. "Estamos levando informações nas escolas, redes sociais, veículos de comunicação, para trabalhar junto ao público esta questão da segurança. Que todos possam assistir a corrida, mas que curtam com muita responsabilidade e segurança", enfatiza.