Escolas particulares e públicas participam de Olimpíadas escolares

A abertura da décima edição das Olimpíadas Escolares ocorreu nesta quinta-feira, no ginásio de esportes Adolfo Stella, em Lagoa Vermelha. As escolas da rede municipal realizaram uma apresentação com o tema "Filmes clássicos do cinema", também ocorrerá o acendimento da pira olímpica. A atividade é desenvolvida por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura e Deporto. Segundo o coordenador do Departamento Municipal de Esportes, José Luiz Costa, o homenageado desta edição será o jogador do Lagoa Futsal, Jair Junior Dalle Molle, que foi selecionado pelos diretores e equipes das escolas. Os jogos serão disputados por escolas da rede estadual, municipal e particular.