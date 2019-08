Evento reúne ciclistas em estradas rurais da cidade

Neste domingo, mais de 450 ciclistas de todo o estado e de países do Mercosul irão pedalar pelas estradas rurais de Santa Cruz do Sul e região. Trata-se da 3º edição do Desafio de Terra Santa Cruz do Sul, que será dividido entre Mountain Bike (60km e 100km), cicloturismo e a modalidade competição, com percurso de 100km. O diferencial, este ano, é que o desafio abra espaço para atletas que gostam de competir em percursos não pavimentados. A largada do evento será às 7h, na Universidade de Santa Cruz do Sul. O trajeto segue pela Linha Borges de Medeiros, Linha Andreas, Linha Floresta, Ferraz (em Vera Cruz), Linha do Rio, Riopardense, Linha Bernardino e Formosa (Vale do Sol). O objetivo do desafio é proporcionar aos adeptos do ciclismo de mountain bike e cicloturismo uma oportunidade de vivência do esporte em meio à natureza, além de estreitar os vínculos de amizade e melhorar a qualidade de vida.