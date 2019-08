Vacinação contra raiva canina se estende até quinta

Segue até esta quinta-feira o roteiro de vacinação contra a raiva canina, promovido pela secretaria municipal da Agricultura. Iniciada em 12 de agosto, a campanha passa pelas comunidades do interior de Colinas. Nesta quarta-feira, os animais da Linha 31 de Outubro serão imunizados. Para finalizar, na quinta, o foco são os cães da Linha Westfália.

A raiva, ou hidrofobia, pode acometer todos os mamíferos - inclusive humanos, afetando cérebro e medula espinal. Causada por um vírus, se aloja nos nervos e vai para as glândulas salivares, onde se prolifera. Daí a temida espuma ou baba excessiva saindo pela boca - é pela saliva que a doença é transmitida. Incurável, a raiva tem rápida evolução e é fatal. Os principais sintomas, que começam após o período de incubação, são irritabilidade, desorientação e agressividade. Progressivamente, a doença vai se agravando. Não há tratamento para cachorros, apenas para humanos. E como a raiva afeta também os animais silvestres, a melhor forma de erradicá-la é protegendo seu cãozinho com a vacinação.

A vacina antirrábica é feita em dose única com 12 semanas de vida. Mas essa programação pode variar. Cabe apenas ao médico veterinário recomendar qual o momento ideal da vacinação e contra quais doenças o animal deve ser imunizado. Pelo costume brasileiro, a vacina raiva devem ter reforço anual durante toda a vida do cãozinho. Inclusive, empresas de aviação e de ônibus só aceitam transportar animais que estão em dia com a carteirinha de vacinação.